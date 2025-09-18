Stefan de Vrij na Ajax - Inter: "Hij is er echt goed in geworden"

“We hebben de hele wedstrijd goed gelezen en hebben gedaan wat de wedstrijd van ons vroeg. Op bepaalde momenten zijn we heel zakelijk zonder te veel te lijden, om het zo te zeggen", liet hij weten bij Ziggo Sport. "We hebben weinig kansen weggegeven, op die hele grote kans in de eerste helft in de omschakeling na (voor Mika Godts, red.). Ik denk dat we in de tweede helft ook nog wat meer kansen hebben gehad", aldus De Vrij.

"Al met al is het een hele positieve wedstrijd", vervolgt hij. "Zeker in de fase waarin we zitten, waarin we slecht zijn begonnen in de competitie, is het belangrijk om nu de Champions League goed te beginnen", beseft De Vrij, die laat weten dat het plan was om Ajax een beetje te lokken. "Je moet ook respect hebben voor de tegenstander. Ajax heeft een goed team. Heel technisch, veel dynamiek, veel positiewisselingen. Dan is het belangrijk voor ons dat we goed communiceren en de afstanden houden onderling, zodat zij zo min mogelijk gevaarlijk kunnen worden. Dat is ook wel gebleken."

De Oranje-international was vol lof over zijn collega Thuram, die beide treffers voor zijn rekening nam in Amsterdam. “Hij neemt ze ook heel vaak aan op zijn borst. Hij is zo sterk", constateert hij. "Het is een geweldige speler. Als je ziet hoe hij ballen vasthoudt, zijn spelintelligentie, zijn techniek… Hij kan zelfs koppen. Ik zei al: ‘Waar heb je dat ineens geleerd?’ Hij zei altijd dat hij niet kan koppen, maar hij is er echt goed in geworden. Hij maakt ontzettend veel kopdoelpunten de laatste tijd. In het begin zei hij dat koppen niet zijn ding was, maar hij is daarin ontzettend gegroeid."