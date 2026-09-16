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Stegeman boos na duel met Ajax: "Welke idioot dat bedacht heeft"

Max
bron: ESPN
John Stegeman
John Stegeman Foto: © Pro Shots

John Stegeman stoorde zich dinsdagavond tijdens de wedstrijd tegen Ajax behoorlijk aan een nieuwe regel. Willem II-aanvaller Jaden Slory werd in het gezicht geraakt, maar moest er vervolgens zelf een minuut uit. 

Slory werd in het gezicht geraakt door Steven Berghuis. "Dat was geen botsing, hij slaat hem in zijn gezicht", stelt Stegeman na afloop in gesprek met ESPN. "Volgens mij stak Steven zijn hand uit. Maar waar ik me uiteindelijk echt boos om maak is dat de scheidsrechter het spel stillegt, naar Jaden loopt en Jaden een minuut eruit moet nadat hij een hand in zijn gezicht kreeg. Welke idioot dat bedacht heeft..."

Het is de nieuwe regel die sinds afgelopen WK in meerdere competities is ingevoerd om spelbederf tegen te gaan. "Daar kan de KNVB volgens mij helemaal niks aan doen, want zij moeten die regels hanteren. Maar dit is gewoon echt lachwekkend", briest Stegeman. "Ik weet niet wat voor mensen daar (bij de IFAB, red.) zitten, maar die hebben helemaal niks met voetbal, of wel? Ik vind het een hele bijzondere regel."

De hoofdtrainer van Willem II begrijpt er weinig van. "Jaden krijgt gewoon een hand in zijn gezicht. De scheidsrechter maakt een fout dat hij niet fluit. Dat gaf hij zelf uiteindelijk ook toe, dus oké. Maar het gaat mij er vooral om dat Jaden er een minuut uit moet, waardoor wij een minuut lang in ondertal staan te voetballen tegen Ajax. Dan kun je me wel echt aardig op de kast krijgen, moet ik zeggen."

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