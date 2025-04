Steijn: "Bij Ajax is het alleen niet op zijn manier fout gegaan"

"Als trainer kan het altijd fout gaan bij een club. Mijn vader is daar heel reëel in", blikt Sem Steijn terug in Helden Magazine. "Bij Ajax is het alleen niet op zijn manier fout gegaan, niet op de manier hoe hij dingen voor zich zag. Als hij de spelers had gekregen die hij wilde hebben en het was dan niet gelukt, dan had hij daar vrede mee kunnen hebben. Nu niet. Ik had het er ook wel moeilijk mee."

Steijn werd daarbij ook geholpen bij FC Twente. "Ik had het zelf in die periode niet eens door dat ik er zo erg mee bezig was. Bij de club hadden mensen het wel door, soms werd er gezegd: 'Sem, kom even mee en ga eens even zitten.' Dat was heel fijn. Ook ploeggenoten toonden veel begrip", aldus Steijn, die wel geraakt werd door de situatie van zijn vader. "Dat er zulke botten dingen werden gezegd en geschreven in de media. Ik belde hem elke dag, wist wat er gaande was en wat wel en niet klopte."

De 23-jarige middenvelder vindt het jammer dat zijn vader niet slaagde in Amsterdam. "Het was een droom dat mijn vader trainer werd van Ajax. Het is doodzonde als je bedenkt hoe mooi het had kunnen worden. Maar het is allang afgesloten voor ons. Mijn vader gunt Ajax het beste en andersom ook. Onlangs was hij met mijn moeder twee dagen in Amsterdam. Dan komen mensen het terras af om met hem op de foto te gaan. Hij heeft nog steeds een warm gevoel bij Amsterdam en de club. Ook als hij in het stadion komt, wordt er leuk op hem gereageerd", besluit hij.