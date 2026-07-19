Steijn fel: "Ik heb me altijd ongelooflijk gestoord aan dat woord"
Voormalig Ajax-trainer Maurice Steijn heeft zich tijdens zijn trainerscarrière uitgesproken tegen het gebruik van het woord 'kanker' als scheldwoord op en rond voetbalvelden. In de De Oranjezomer vertelt de oefenmeester dat hij daar bij zijn periode bij ADO Den Haag direct streng tegen optrad.
Steijn reageerde daarmee op het verhaal van Angelo Boonman, assistent-scheidsrechter in het betaald voetbal en oprichter van de stichting 'Stop schelden met KK'. Boonman verloor zijn vrouw en zoon aan de ziekte en zet zich in om het scheldwoord uit het voetbal te laten verdwijnen.
"In Den Haag is dat scheldwoord heel gebruikelijk, op de tribune maar ook bij de jeugd. Toen ik bij ADO begon, met heel Haagse spelers, heb ik me daar altijd ongelooflijk aan gestoord", vertelt Steijn. "Iedereen krijgt er in zijn omgeving vroeg of laat mee te maken."
De oud-trainer van Ajax besloot meteen duidelijke afspraken te maken binnen zijn selectie. Hij wilde voorkomen dat het woord onderdeel werd van de dagelijkse voetbalcultuur. "Ik ben meteen in gesprek gegaan met mijn spelersgroep. Ik zei: als jullie dat woord gebruiken, in de kleedkamer of op het veld, en ik hoor het, dan krijg je van mij de maximale boete. Dat hoort namelijk niet. Ik heb die boete nooit uitgedeeld, nee. Blijkbaar konden wij de jongens ervan bewust maken om het woord niet te gebruiken."
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