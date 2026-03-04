Steijn genoemd bij Eredivisionist: "Zijn naam valt nadrukkelijk"

Vertrekkend Sparta Rotterdam-trainer Maurice Steijn is op dit moment nog niet benaderd door een nieuwe werkgever. Dat meldt Voetbal International. Toch zingt zijn naam nadrukkelijk rond in één stad: Utrecht.

Steijn maakte eerder deze week bekend dat hij zijn aflopende contract bij Sparta Rotterdam niet verlengt. Na dit seizoen vertrekt hij uit Het Kasteel en is hij vrij om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Voorlopig blijft het echter rustig. "Er is door clubs nog niet gebeld naar Steijn óf zijn zaakwaarnemer", schrijft Voetbal International woensdagmiddag.

Ook FC Utrecht heeft zich nog niet officieel gemeld bij de oud-trainer van Ajax. Wel is duidelijk dat de Domstedelingen, waar Ron Jans na dit seizoen vertrekt, de naam van Steijn serieus overwegen. "Zijn naam valt nadrukkelijk", aldus VI.