Maurice Steijn staat voor een bijzondere terugkeer in de Johan Cruijff ArenA. De voormalig trainer van Ajax gaat zondag met ADO Den Haag op bezoek bij zijn oude werkgever, maar Valentijn Driessen heeft grote twijfels over zijn beslissing om opnieuw aan de slag te gaan bij de Haagse club. Volgens de journalist zet Steijn zelfs zijn eigen trainerscarrière op het spel.

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Steijn werd onlangs aangesteld als hoofdtrainer van ADO Den Haag, dat momenteel op de zeventiende plaats in de Eredivisie staat. Zijn eerste wedstrijd sinds zijn terugkeer is direct een bijzondere: zondagmiddag neemt hij het met de Hagenaars op tegen Ajax. In het televisieprogramma Vandaag Inside wordt de keuze van Steijn besproken. Driessen is allesbehalve overtuigd dat de trainer er verstandig aan heeft gedaan om terug te keren bij zijn voormalige club. "Echt een gevaarlijke keus. Op sentiment teruggaan naar je oude club loopt meestal niet goed af", waarschuwt de journalist.

De zorgen van Driessen hebben vooral betrekking op de komende winterse transferperiode. Volgens de journalist rekent Steijn erop dat hij bij ADO een belangrijke stem krijgt in het samenstellen van de selectie, maar is het zeer de vraag of de clubleiding die verwachtingen kan waarmaken. "Hij denkt nu dat hij in de winter alles kan bepalen qua aankoopbeleid, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren", stelt Driessen. De journalist verwacht dat de financiële mogelijkheden van ADO uiteindelijk een grotere rol zullen spelen dan de wensen van de nieuwe trainer. "Ze zeggen nu natuurlijk dat ze meewerken en hem willen helpen, maar ze geven liever geen geld uit."

Johan Derksen heeft een andere kijk op de aanstelling van Steijn. Waar Driessen vooral de risico's benadrukt, ziet Derksen juist iets moois in de terugkeer van de geboren Hagenaar. "Ik vind het wel mooi dat een jongen uit Den Haag, die daar ook nog gespeeld heeft, het gaat doen", reageert Derksen. Driessen blijft echter bij zijn standpunt. Hoewel hij begrijpt dat de terugkeer voor Steijn een bijzondere betekenis heeft, vreest hij dat de beslissing verkeerd kan uitpakken. "Nu wel met gevaar voor zijn eigen carrière", benadrukt hij.