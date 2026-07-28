Steijn kijkt naar kansen van Ajax: "Met al die nieuwe spelers..."
Maurice Steijn kijkt met veel vertrouwen uit naar het nieuwe Eredivisie-seizoen. De trainer blikt bij Het Oranje Café vooruit op de komende maanden en verwacht een competitie waarin meerdere clubs kans maken om hoog te eindigen.
Steijn ziet dat de verhoudingen in de top kunnen veranderen. Volgens de voormalig trainer van onder meer Ajax en Sparta Rotterdam is de titelstrijd minder voorspelbaar dan de afgelopen jaren, waarin PSV vaak de bovenliggende partij was. Gevraagd of hij zin heeft in het nieuwe seizoen, antwoordt Steijn enthousiast. "Ja, Ajax met al die nieuwe spelers en een nieuwe coach. Maar ook PSV waar een paar goede spelers weg zijn gegaan, ik ben benieuwd hoe dat dan gaat. Feyenoord en ook FC Twente verwacht ik veel van met Weghorst bij."
Ook andere clubs kunnen volgens Steijn een rol van betekenis gaan spelen. "Maar ook van FC Utrecht en AZ verwacht ik veel. Ik denk dat de competitie veel meer open gaat liggen dan de laatste drie jaar, want toen was het toch wel uitgemaakte zaak met PSV. Dus ik heb er heel veel zin in om te gaan beginnen."
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