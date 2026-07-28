Meldingen
2026-07-23
De tattoo op de rug van Maher Carrizo
Maher Carrizo en Mokio onthullen nieuw uitshirt Ajax: "Oranje"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Steijn kijkt naar kansen van Ajax: "Met al die nieuwe spelers..."

Arthur
Maurice Steijn
Maurice Steijn Foto: © Pro Shots

Maurice Steijn kijkt met veel vertrouwen uit naar het nieuwe Eredivisie-seizoen. De trainer blikt bij Het Oranje Café vooruit op de komende maanden en verwacht een competitie waarin meerdere clubs kans maken om hoog te eindigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Steijn ziet dat de verhoudingen in de top kunnen veranderen. Volgens de voormalig trainer van onder meer Ajax en Sparta Rotterdam is de titelstrijd minder voorspelbaar dan de afgelopen jaren, waarin PSV vaak de bovenliggende partij was. Gevraagd of hij zin heeft in het nieuwe seizoen, antwoordt Steijn enthousiast. "Ja, Ajax met al die nieuwe spelers en een nieuwe coach. Maar ook PSV waar een paar goede spelers weg zijn gegaan, ik ben benieuwd hoe dat dan gaat. Feyenoord en ook FC Twente verwacht ik veel van met Weghorst bij."

Ook andere clubs kunnen volgens Steijn een rol van betekenis gaan spelen. "Maar ook van FC Utrecht en AZ verwacht ik veel. Ik denk dat de competitie veel meer open gaat liggen dan de laatste drie jaar, want toen was het toch wel uitgemaakte zaak met PSV. Dus ik heb er heel veel zin in om te gaan beginnen."

Gerelateerd:
Ahmetcan Kaplan

'Transfer klapt op laatste moment: Kaplan vertrekt niet bij Ajax'

0
Aad de Mos

De Mos over Ajax-target: "Hij kan niet zo goed tegen kritiek"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Maurice Steijn
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ajax-spelers kijken toe bij een oefenduel in de Johan Cruijff Arena

Wijndal krijgt speciale rol bij Ajax: "Ruit van Cruijff is terug"

0
Maurice Steijn

Steijn wijst naar Farioli: "Hij maakte hem juist heel groot"

0
Wout Weghorst met het Nederlands elftal in de Johan Cruijff Arena

'Wout Weghorst spreekt Oranje-vedetten aan': "Op hun fouten"

0
Jan Willem van Dop

Jan-Willem van Dop: "Als Ajax komt, moet het bod goed zijn..."

0
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff

'Cruijff neemt risico bij Ajax': "Als je 20 miljoen betaalt..."

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk komt met update: "Zal niet vandaag of morgen rond zijn"

0
Marcos Leonardo

Ajax in wachtkamer: "Er is wat gedoe met zijn werkvergunning"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Transfer klapt op laatste moment: Kaplan vertrekt niet bij Ajax'

Steijn kijkt naar kansen van Ajax: "Met al die nieuwe spelers..."

De Mos over Ajax-target: "Hij kan niet zo goed tegen kritiek"

BREAKING | 'Ajax maakt werk van terugkeer van Edson Álvarez'

'Ajax deed navraag bij Manchester United naar Oranje-international'

'Kink in de kabel bij Ajax-transfer': "Daar gaat het nog niet goed"

Nijland: "Tadic stond toen op het punt ergens anders te tekenen"

AZ verlengt met spits na interesse van Ajax en Europese topclubs
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws