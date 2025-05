Steijn kijkt uit naar Ajax - FC Twente: "Appjes uit Rotterdam"

Sem Steijn kijkt uit naar de ontmoeting tussen Ajax en FC Twente van komende zondag. De topscorer van de Eredivisie baalt dat FC Twente de vijfde plek woensdag kwijtraakte aan AZ, maar bij een zege in Amsterdam kunnen de Tukkers nog over AZ wippen.

Ajax wordt bij een zege én een slippertje van PSV bij Sparta Rotterdam kampioen van Nederland. "Zondag gaat een leuke wedstrijd worden", zegt Steijn voor de camera van VoetbalPrimeur. "Ook wij willen nog steeds voor de vijfde plek gaan en Ajax het kampioenschap afpakken."

Ook bij Feyenoord, de toekomstige club van Steijn, wordt uitgekeken naar Ajax - FC Twente. Veel Rotterdammers hopen dat PSV de titel pakt. "Ik heb de nodige appjes en berichten via Instagram binnengekregen dat ik moet scoren zondag. Laten we hopen dat het gaat lukken. Ik denk dat ze het in Rotterdam wel zouden waarderen als ik daar scoor", lacht Steijn.