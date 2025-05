Steijn moet held van Ajax worden, maar: "Dat maakt mij niet uit"

Maurice Steijn moet zondag de held van Ajax worden in de titelstrijd. De trainer van Sparta neemt het namelijk zondag met zijn elftal in eigen huis op tegen koploper PSV. Steijn is echter er totaal niet mee bezig dat hij zijn oude club kan helpen.

"Wij zijn al heel lang bezig om zo hoog mogelijk te eindigen, dat is voor ons nog steeds prioriteit. Dat het een totaal onverwachts en super hectisch einde van de competitie is, dat is eigenlijk vooral heel leuk voor de neutrale kijker", zegt Steijn tegen ESPN. De Hagenaar vertelt zelf geen voorkeur te hebben in de titelstrijd tussen PSV en Ajax. "Dat maakt mij niet uit. Het enige waar ik belang bij heb is dat ik met Sparta de play-offs haal. Daar willen wij voor gaan, daar zijn we sportmensen voor."

Toch zijn er wel veel Spartanen met een verleden bij Ajax of PSV. Steijn was trainer bij Ajax, en Carel Eiting en Pelle Clement speelde in Amsterdam. Kristian Hlynsson wordt zelfs nog gehuurd van de Amsterdammers. Clement is daarnaast de schoonzoon van PSV-directeur Earnest Stewart, terwijl assistent Nourdin Boukhari de stiefvader van Noa Lang is en Patrick van Aanholt en Mo Nassoh voormalige PSV'ers zijn. "Die banden kun je niet ontkennen, die liggen er. Ik snap dat het voor de buitenwereld allemaal heel belangrijk is, maar wij willen met Sparta gewoon die play-offs gaan halen. Dat is waar het ons om gaat."

Sparta streeft zondag naar een goed resultaat vanwege de play-offs. "Na de VAR-ingreep van afgelopen woensdag, die ons wederom niet goedgezind was, denk ik nu ook dat we moeten winnen. Anders hadden we misschien wel achtste gestaan en aan een punt genoeg gehad." De Kasteelheren speelden midweeks met 1-1 gelijk tegen FC Utrecht, nadat een goal van Mohammed Nassoh werd afgekeurd vanwege hands van Nick Olij.

"Ik denk dat wij al een hele tijd laten zien dat we in goede doen zijn", vervolgt Steijn. "Sinds de winterstop zijn we stijgende, we spelen steeds beter. Ik denk dat we voor veel ploegen een lastige tegenstander zijn en PSV wel rekening houdt met een pittige wedstrijd", besluit de ex-coach van Ajax.