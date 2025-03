Steijn over Ajax-tijd: "Biba kwam op allerlei sites te staan"

Sem Steijn heeft zich ontpopt tot een van de smaakmakers in de Eredivisie. De topscorer van FC Twente debuteerde in 2018 in het betaalde voetbal en deed dat onder zijn vader en voormalig Ajax-trainer Maurice bij ADO Den Haag.

"Daar staan we eigenlijk niet zo bij stil", blikt Steijn terug in Helden Magazine. "We denken weleens aan die periode terug, hoor, hoe mooi het was om samen op het veld te staan. Net als dat we het nog geregeld hebben over het halve jaar daarna, toen we naar Al-Wahda gingen in Abu Dhabi. Een groot avontuur. Mijn vader en ik leefden twee maanden samen in een hotel, trainden iedere dag met elkaar, deden alles samen."

"Na twee maanden kwamen de dames", doelt Steijn op zijn moeder en zus. "Zij vonden het er ook leuk, voor Biba was het wel lastig. Ze voelden zich er wel vrij. Ze hoefden alleen een hoofddoek te dragen in de moskee. Mannen keken op straat wel geregeld op, omdat ze er niet zo vaak blonde vrouwen zien. Maar de mensen waren er heel respectvol, het respect was wederzijds."

Maurice Steijn werd later nog trainer van Ajax en was in Amsterdam minder succesvol. Na een paar maanden werd hij ontslagen en in die tijd kwam er veel af op de familie Steijn. "Ik was als voetballer al redelijk bekend, omdat het goed ging bij Twente. Maar voor Biba veranderde er veel. Zij ging in een dag van tweeduizend volgers op Instagram naar dertigduizend en kwam ineens op allerlei sites te staan. Het gezin werd wat bekender en daar zaten we allemaal niet op te wachten", aldus de middenvelder van FC Twente.