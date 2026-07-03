Steijn over Bergwijn als aanvoerder: "Zij wilden dat liever niet"

Maurice Steijn heeft gemengde gevoelens overgehouden aan het eerste seizoen van Sem Steijn bij Feyenoord. De oefenmeester, die zijn vertrek bij Sparta Rotterdam nog zonder club zit, erkent dat zijn zoon mogelijk last heeft gehad van het feit dat hij meteen de aanvoerdersband moest dragen.

“Ik heb een klein beetje hetzelfde meegemaakt toen ik bij Ajax zat. Toen maakte ik Bergwijn aanvoerder", sprak hij bij Vandaag Inside. "Als je dan in zo'n groep zit waarin een aantal sterkhouders weggaan en je praat daarover met bijvoorbeeld Berghuis en Klaassen, die dat eigenlijk liever niet willen, dan kom je uiteindelijk bij iemand uit die misschien wel de juiste kandidaat is, maar voor de buitenwereld misschien niet. Dat was Bergwijn in dat geval”, aldus Steijn.

“Als je naar Sem kijkt in die periode bij Feyenoord toen hij kwam: hij was twee jaar topscorer geweest bij FC Twente, was de beste speler van de Eredivisie. Het was een toptransfer", constateert hij. "Als Timber (die weigerde om zijn aflopende contract te verlengen, red.) dan uiteindelijk, om wat voor reden dan ook, geen aanvoerder meer is, dan blijven er in dat geval denk ik ook niet zo heel veel andere keuzes over", constateert Steijn.