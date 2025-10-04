Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Steijn over 'mindere periode' van Ajax: "Dat is natuurlijk onzin"

Joram
bron: VoetbalPrimeur
Maurice Steijn tegenover ESPN
Maurice Steijn tegenover ESPN Foto: © Pro Shots

Ajax speelt zaterdagmiddag op Het Kasteel tegen het Sparta van oud-trainer Maurice Steijn. De Rotterdammers staan momenteel elfde in de Eredivisie, maar leden vorige week een pijnlijke nederlaag bij hekkensluiter Heracles.

Bij Ajax waren de afgelopen week ook de resultaten wisselend. Ondanks de 2-1 overwinning op NAC Breda kwam de ploeg onder kritiek te staan. In de Champions League ging het helemaal mis: Marseille won met 4-0. Maurice Steijn vindt echter dat Ajax nog steeds over een goede selectie beschikt.

De trainer van Sparta neemt het op voor de ploeg van zijn collega John Heitinga. "We moeten niet vergeten dat Ajax nog steeds, vind ik, goede spelers en een goede ploeg heeft", zegt Steijn tegen VoetbalPrimeur. "Het zijn bijna allemaal internationals, ook op de bank. Ze zitten misschien in een mindere periode, maar we moeten niet doen alsof het een slecht elftal is. Dat is natuurlijk onzin", aldus Maurice Steijn. 

Zet in op Ajax tegen Sparta Rotterdam!

Ajax speelt zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen Sparta. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Edwin van der Sar en Frank Rijkaard

Ajax-legende wil niet naar Ziggo Sport: "Hij heeft er geen zin in"

0
Kelvin de Lang, Marijn Beuker en John Heitinga

Heitinga onder vuur: "De Ajax-leiding verdient evenveel kritiek"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Maurice Steijn
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

0
Anco Jansen namens ESPN

Jansen verbaasd bij Ajax: "Mag hij maar een half uur spelen?"

0
René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

0
Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

0
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

0
Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

0
Kees Kwakman

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 NEC Nijmegen 7 8 12
5 AZ 7 4 12
6 FC Groningen 7 2 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd