Steijn over 'mindere periode' van Ajax: "Dat is natuurlijk onzin"

Ajax speelt zaterdagmiddag op Het Kasteel tegen het Sparta van oud-trainer Maurice Steijn. De Rotterdammers staan momenteel elfde in de Eredivisie, maar leden vorige week een pijnlijke nederlaag bij hekkensluiter Heracles.

Bij Ajax waren de afgelopen week ook de resultaten wisselend. Ondanks de 2-1 overwinning op NAC Breda kwam de ploeg onder kritiek te staan. In de Champions League ging het helemaal mis: Marseille won met 4-0. Maurice Steijn vindt echter dat Ajax nog steeds over een goede selectie beschikt.

De trainer van Sparta neemt het op voor de ploeg van zijn collega John Heitinga. "We moeten niet vergeten dat Ajax nog steeds, vind ik, goede spelers en een goede ploeg heeft", zegt Steijn tegen VoetbalPrimeur. "Het zijn bijna allemaal internationals, ook op de bank. Ze zitten misschien in een mindere periode, maar we moeten niet doen alsof het een slecht elftal is. Dat is natuurlijk onzin", aldus Maurice Steijn.