Steijn over ruzies met Sven Mislintat: "Dat is natuurlijk onzin"

Maurice Steijn heeft zich uitgesproken over het beeld dat sinds zijn vertrek bij Ajax van hem is ontstaan. In een interview met het Algemeen Dagblad benadrukt de trainer dat hij zich niet herkent in het imago van een conflictzoeker, dat volgens hem vooral na zijn periode in Amsterdam is blijven hangen.

Steijn kende geen succesvolle tijd bij Ajax, waar hij regelmatig botste met toenmalig technisch directeur Sven Mislintat. Uiteindelijk kwam er al snel een einde aan zijn dienstverband in de Johan Cruijff ArenA. Volgens de oefenmeester zegt dat echter niets over zijn karakter. "Ik word vaak vergeleken met Henk ten Cate. De beeldvorming van een straatvechter, een ruziemaker. Dat is natuurlijk onzin", zegt Steijn. "Dat imago doet afbreuk aan wie ik ben. Als ik voor mezelf moet opkomen, dan doe ik dat. Maar ik heb altijd gehandeld in het clubbelang."