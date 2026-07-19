Steijn over ruzies met Sven Mislintat: "Dat is natuurlijk onzin"
Maurice Steijn heeft zich uitgesproken over het beeld dat sinds zijn vertrek bij Ajax van hem is ontstaan. In een interview met het Algemeen Dagblad benadrukt de trainer dat hij zich niet herkent in het imago van een conflictzoeker, dat volgens hem vooral na zijn periode in Amsterdam is blijven hangen.
Steijn kende geen succesvolle tijd bij Ajax, waar hij regelmatig botste met toenmalig technisch directeur Sven Mislintat. Uiteindelijk kwam er al snel een einde aan zijn dienstverband in de Johan Cruijff ArenA. Volgens de oefenmeester zegt dat echter niets over zijn karakter.
"Ik word vaak vergeleken met Henk ten Cate. De beeldvorming van een straatvechter, een ruziemaker. Dat is natuurlijk onzin", zegt Steijn. "Dat imago doet afbreuk aan wie ik ben. Als ik voor mezelf moet opkomen, dan doe ik dat. Maar ik heb altijd gehandeld in het clubbelang."
Na zijn vertrek bij Ajax keerde Steijn terug naar Sparta Rotterdam, waar hij opnieuw werkzaam was op Het Kasteel. Volgens hem bewijst zijn loopbaan juist dat hij niet voortdurend op zoek is naar conflicten. "Als je altijd maar ruzie maakt, houd je het niet drie jaar vol bij ADO, vijf jaar bij VVV en verdeeld over twee periodes vier jaar bij Sparta", legt hij uit. "Ik ben wie ik ben, maar juist die sociale kant wordt door spelers altijd gewaardeerd. Natuurlijk heb ik een fel karakter en neem ik harde beslissingen als dat moet."
Steijn erkent dat zijn manier van werken soms tot stevige gesprekken leidt, maar benadrukt dat de club altijd vooropstaat. "Dat levert intern weleens stevige discussies op, maar naar buiten toe ben je één", besluit de trainer. Steijn zit momenteel zonder werkgever.
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Steijn over ruzies met Sven Mislintat: "Dat is natuurlijk onzin"
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