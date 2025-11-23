Rio Ferdinand Podcast
Van Gaal kon Sadio Mané niet overtuigen: "Dat vroeg ik me af"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Steijn reageert op Heitinga-vertrek: "Daar kan ik me wel in vinden"

Cherine
Maurice Steijn
Maurice Steijn Foto: © BSR Agency

Maurice Steijn heeft kort gereageerd op het ontslag van John Heitinga bij Ajax. De oud-trainer van de Amsterdammers, die zelf twee jaar geleden vertrok, begrijpt de felle reacties van Ron Jans en Peter Bosz op Heitinga’s vertrek, maar laat ook een genuanceerder geluid horen.

De Sparta-trainer hoorde ook dat Jans en Bosz schande spraken van Heitinga’s mediabehandeling. "Zij hadden had met name over wat alles en iedereen tegenwoordig maar kan zeggen, niet alleen op sociale media maar ook andere journalisten en columnisten...", zegt Steijn in een interview met Sportnieuws.nl

"Ook alles en iedereen die meedoen aan verschillende praatprogramma's. Daar kan ik me wel in vinden. Aan de andere kant is het ook onderdeel van je vak. Hoge bomen vangen veel wind, dat hoort er tegenwoordig bij. Ik zit daar iets relaxter in, laat ik het maar zo zeggen", aldus de oefenmeester van Sparta Rotterdam.

