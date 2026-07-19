Steijn steekt loftrompet over Ajax-aanwinst: "Verwacht er veel van"
Voormalig Ajax-trainer Maurice Steijn heeft veel vertrouwen in Marcos Leonardo. De oud-coach van de Amsterdammers vertelt dat hij zich heeft verdiept in de Braziliaanse aanvaller en is onder de indruk geraakt van zijn kwaliteiten. Volgens Steijn kan de spits uitgroeien tot een grote aanwinst voor Ajax.
Marcos Leonardo zette vrijdag zijn handtekening bij Ajax. De club betaalt bijna twintig miljoen euro om de Braziliaanse aanvaller over te nemen van Al Hilal. "Het is zeker een hele goede aankoop", begint hij bij Het Oranje Café. "Hij heeft een beetje een aparte keuze gemaakt om vanuit Benfica naar Saudi-Arabië te gaan, maar hij heeft het daar ook goed gedaan."
"Als je naar zijn statistieken kijkt, heeft hij overal altijd heel veel doelpunten gemaakt", vervolgt hij. De oud Ajax-trainer heeft zich in de Braziliaan verdiept. "Hij is heel veelzijdig, scoort met links en rechts. Het is echt een goede spits. Ik verwacht er heel veel van", is hij stellig.
Ajax haalde na Caio Henrique ook Leonardo voor veel geld binnen. Toch vindt Maurice Steijn het onterecht om Jordi Cruijff met Sven Mislintat te vergelijken. "Dit zijn gearriveerde spelers. Het zijn allemaal hele goede spelers die ze halen. Ik ga er ook vanuit dat het in overleg met iedereen gaat. Het is wel leuk om Ajax dadelijk weer bovenin mee te zien draaien", aldus Steijn.
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