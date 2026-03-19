Steijn tipt Ajax: "Hij is klaar om de stap naar de top te zetten"

"We wisten dat zij de grootste talenten uit de jeugdopleiding waren, maar ze hebben allemaal een ander traject afgelegd. Ik ben hartstikke tevreden over ze en ik ben ervan overtuigd dat hun plafond een stuk hoger ligt dan Sparta", vertelt hij op de website van VI. "Op termijn kunnen zij het aan om bij een topclub te spelen. Dat kan bij de één volgend jaar zijn, bij de ander over twee of drie jaar zijn. Dat zij de top gaan halen, daarvan ben ik wel van overtuigd."

"Je moet altijd goed afwegen wanneer de tijd rijp is", vervolgt Steijn. "Ik denk dat het voor Marvin (Young, red.) wel het juiste moment is. Ik denk dat hij klaar is om de stap naar de top te zetten. Een tussenstap in Nederland is denk ik niet nodig. Hij is ongelofelijk goed in het één-op-één verdedigen, kan goed met diepte in de rug verdedigen, duels spelen. Aan de bal kan hij rustiger en beter worden", constateert hij.

"Ayoni’s sterke punt is dat hij een dynamische middenvelder is die graag in het strafschopgebied komt, hij is echt een atleet. Maar zijn rendement moet omhoog. Als je op 10 speelt moet je ook kunnen afdrukken", aldus Steijn, die ook enthousiast is over de kwaliteiten van vleugelverdediger Martes. "Lushendry is een ontzettend complete back. Als je ook ziet hoe hij tegen Ajax speelde… Hij blijft ontzettend makkelijk op de been, zowel verdedigend als aanvallend. Dan gaat het nog wel soms om de juiste keuzes maken in balbezit", beseft hij.

Steijn heeft ook nog een duidelijk verbeterpunt voor de drie jonkies. "Ik vind dat ze meer arbeid moeten steken in beter willen worden. En dan bedoel ik dat ze na de training meer zouden kunnen doen", legt hij uit. "Fysiek zijn ze redelijk sterk, maar dat kan nog beter. Ayoni bijvoorbeeld, die zou na afloop van de training eigenlijk twintig minuten extra moeten afwerken op doel, koppen, zoveel mogelijk in die situatie komen. Dat geldt ook voor Martes en Young, maar dan in hún rol. Het is belangrijk dat ze dat oppakken; dat ze elke dag aan de staf willen laten zien dat ze beter worden", besluit Steijn.