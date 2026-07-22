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Steijn wijst naar Farioli: "Hij maakte hem juist heel groot"

Gijs Kila
bron: Het Oranje Cafe

Maurice Steijn ziet in Wout Weghorst een voorbeeld voor veel Nederlandse voetballers. De trainer roemt de mentaliteit van de spits en denkt dat juist dat aspect momenteel ontbreekt binnen het Nederlands elftal. Ook haalt Steijn voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli en Jordan Henderson aan als voorbeelden van het belang van leiderschap.

Aan tafel bij Het Oranje Café werd Steijn gevraagd of Weghorst met zijn onverzettelijke instelling het type speler is dat Oranje momenteel te weinig heeft. "Ik denk dat Weghorst wel iemand is die doordat hij zo’n hele goede mentaliteit heeft het maximale uit zijn carrière heeft gehaald. En ik denk dat hij wel een echte winnaar is."

Volgens Steijn zit de kracht van de spits niet alleen in wedstrijden, maar vooral in zijn dagelijkse werkwijze. "Ik denk dat hij in zijn manier van trainen, in zijn manier van werken, in zijn manier van het voetbalvak beleven best wel een voorbeeld kan zijn voor een hoop mensen."

Tegelijkertijd benadrukt Steijn dat Weghorst niet de enige speler is met die winnaarsmentaliteit. Daarbij noemt hij Denzel Dumfries als voorbeeld. "Ik denk dat ook één van de potentiële winnaars is in dit, hopelijk, nieuwe Nederlands elftal."

Steijn wijst daarnaast op de periode van Francesco Farioli bij Ajax, waar volgens hem duidelijk werd hoe belangrijk een leider als Jordan Henderson kan zijn voor een selectie. "Ik denk dat we bij Ajax natuurlijk toen ook hebben gezien dat in de selectie van Farioli, dat Henderson voor hem zo belangrijk was."

Volgens de oud-trainer van Ajax is de waarde van Henderson in Nederland vaak onderschat. "Terwijl hij in Nederland best wel is weggelachen door de media, maakte Farioli hem juist heel groot in zijn leidersrol en als voorbeeld voor die andere jongens. Dus ja, wij onderschatten dat misschien toch een beetje."

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