Steijn zijn toekomst nog onduidelijk: "Ik heb wel een voorkeur"

Maurice Steijn verterkt na dit seizoen bij Sparta Rotterdam. De oud-trainer van Ajax hoopt zelf weer in Nederland aan de slag te kunnen.

Hans Kraay jr. vraagt na het duel tegen NAC Breda (0-0 red.) naar Steijn zijn toekomst. "Ik weet het niet. Ik heb nog met niemand gesproken, echt niet. Niemand schijnt me te geloven daarin, maar ik heb nog met geen enkele club gesproken", vertelt de oefenmeester bij ESPN.

Wel heeft hij zelf bepaalde wensen. "Ik heb wel een voorkeur om in Nederland te blijven, maar anders is het buitenland ook een optie. Ik hou alles open, maar op dit moment zijn er geen opties", besluit Steijn.