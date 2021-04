Geschreven door Jessica Westdijk 02 apr 2021 om 20:04

Voor 1 april moeten clubs formeel laten weten of ze contracten van spelers willen opzeggen of niet. Daarbij blijft altijd nog de mogelijkheid om door te praten over een nieuw contract. Ajax zegde ook het contract van Maarten Stekelenburg op, maar de doelman stelt de supporters gerust.

“Volgens de cao moest Ajax voor 1 april formeel de aflopende contracten opzeggen. Maar we zijn in gesprek over een nieuwe, éénjarige verbintenis. En je gaat niet met elkaar om de tafel als er geen intentie is om bij te tekenen. Ajax wil nog een jaar met me door en ik met Ajax. Dus daar komen we wel uit”, vertelt hij aan De Telegraaf.

Stekelenburg keerde deze zomer terug naar Ajax en werd tweede keer achter Andre Onana. Sinds de schorsing van Onana, die begin februari begon, is Stekelenburg echter de eerste keuze van Erik ten Hag.