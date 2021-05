Geschreven door Jessica Westdijk 03 mei 2021 om 08:05

Terwijl zijn teamgenoten al stonden te feesten, verscheen Maarten Stekelenburg zondagmiddag op de persconferentie.

Daarin bevestigde hij het nieuws dat er al een tijdje aan zat te komen: hij verlengt zijn contract. Of hij ook komend seizoen eerste keeper is, is na de komst van Pasveer nog even de vraag: “Maar zoals het nu gaat gaat het prima toch?”, lacht hij.

Zorgen maakt hij zich dan ook niet: “Al haalt Overmars twaalf keepers, het maakt mij allemaal niet uit.”