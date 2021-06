Geschreven door Jessica Westdijk 17 jun 2021 om 14:06

Het is een waanzinnig seizoen voor Maarten Stekelenburg. Na een paar jaar op de bank te zitten in Engeland en Italië, keerde hij afgelopen zomer terug bij Ajax. In eerste instantie ook voor een plek op de bank, maar door de schorsing van André Onana mocht hij plotseling weer spelen.

En dat deed hij vol overtuiging, waarna bondscoach Frank de Boer hem besloot mee te nemen naar het EK en zelfs als eerste keeper aan te wijzen. “Als je me aan het begin van het seizoen had gevraagd of ik eerste keeper zou zijn op het EK, had ik je waarschijnlijk uitgelachen. Maar dat is ook voetbal. Je ziet wat er gebeurt. Ik heb een prima seizoen gehad met Ajax en dan is dit een beloning”, vertelt de goalie op de persconferentie voorafgaand aan Nederland – Oostenrijk.

Niet alleen vanwege zijn gesprek aan speeltijd de afgelopen jaren is het bijzonder dat Stekelenburg keept. Ook vanwege zijn leeftijd: van alle spelers die actief zijn op het EK is hij met zijn bijna 39 jaar de oudste. “Ik heb het ook gelezen, ja. Het is leuk, maar niet meer dan dat”, lacht Stekelenburg.