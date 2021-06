Geschreven door Jessica Westdijk 12 jun 2021 om 17:06

Mooi nieuws voor Maarten Stekelenburg: Frank de Boer kondigde zaterdagmiddag op de persconferentie aan dat hij de eerste doelman van Oranje zal zijn op het EK. Zondag start voor het Nederlands elftal het EK tegen Oekraïne.

Jasper Cillessen werd buiten de selectie gelaten door De Boer, omdat hij twee weken geleden positief testte op het coronavirus. Het zorgde voor verbazing alom, maar bood nieuwe kansen voor Stekelenburg. De keuze wie eerste doelman zou worden, ging vervolgens tussen hem en Tim Krul. Beiden mochten één vriendschappelijke interland spelen en uiteindelijk viel de keuze op Stekelenburg.

Daarmee is de cirkel rond na een bizar seizoen voor Stekelenburg. De doelman kwam afgelopen zomer als tweede doelman naar Ajax, maar werd in februari opeens de vaste doelman, toen Andre Onana geschorst werd. Hoewel hij in de jaren ervoor nauwelijks gespeeld had, bleek hij het keepen zeker niet verleerd. Stekelenburg maakte indruk, tekende bij in Amsterdam en wordt nu dus beloond met een basisplaats op het EK.