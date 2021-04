Geschreven door Jessica Westdijk 04 apr 2021 om 17:04

Maarten Stekelenburg haakte zondagmiddag in de warming-up voorafgaand aan het duel met sc Heerenveen af. De doelman werd vervangen door Kjell Scherpen.

Voorafgaand aan de wedstrijd vertelde Erik ten Hag bij ESPN kort over wat er gebeurde: “Hij viel net op zijn knie, een klein beetje verkeerd gevallen. Ik weet niet precies wat er aan de hand is”, aldus de trainer. Toen was nog de vraag of Stekelenburg toch inzetbaar was, maar dat bleek dus niet het geval.

Er is dus nog niets bekend over de ernst van de blessure en of Stekelenburg donderdag tijdens het duel met AS Roma wel weer inzetbaar is.