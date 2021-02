Geschreven door Jessica Westdijk 13 feb 2021 om 17:02

Maarten Stekelenburg heeft een record te pakken. Met zijn basisplaats tegen Heracles Almelo is de doelman de oudste Ajacied ooit in de Eredivisie. Hij is 38 jaar en 144 dagen oud. Het record stond op naam van Arnold Mühren, die in 1989 37 jaar en 353 dagen oud was tijdens zijn laatste duel.

Het absolute record in de Eredivisie is nog wel een eindje weg, daarvoor moet Stekelenburg nog 6 jaar door. In 1985 werd doelman Jan Jongbloed met 44 jaar de oudste speler in de Eredivisie.

Het is overigens bijna 10 jaar geleden dat Stekelenburg voor het laatste onder de laat stond in de Eredivisie, dat was op 6 maart 2011.