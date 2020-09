Geschreven door Jessica Westdijk 05 sep 2020 om 13:09

Maarten Stekelenburg keepte bijna de hele voorbereiding bij Ajax, maar lijkt nu Andre Onana weer fit is gewoon de tweede doelman te worden. Als Onana in Amsterdam blijft, zal Stekelenburg vooral op de bank zitten.

Toch heeft hij daar geen problemen mee: “Ik hoop niet dat Andre vertrekt. Het zou heel zelfzuchtig zijn als dat wel zo zou zijn. Ik ben niet alleen speler, maar ook supporter van Ajax”, zegt Stekelenburg in het Algemeen Dagblad. “Het draait er voor mij om dat deze club presteert. En voor Ajax is het geweldig als Andre blijft, want hij heeft de laatste jaren laten zien dat hij een geweldige keeper is. Dit is mijn club. Ik wil dat Ajax al het mogelijke wint. Als het beter is voor Ajax dat ik niet speel, dan niet. En is het dat wel? Ja, dan graag zelfs. Hoe dan ook, ik denk nog absoluut niet aan stoppen en ben hier om nog een fantastische tijd mee te maken.”

De afgelopen negen jaar speelde Stekelenburg in het buitenland, bij onder andere AS Roma, Fulham, Monaco, Southampton en Everton. Niet bij al die ploegen kwam hij evenveel in actie. Voor zijn terugkeer naar Ajax had hij al zo’n drie jaar geen duel meer gekeept. Toch dacht de 37-jarige goalie niet aan stoppen en is hij nu dus terug in Amsterdam: “We voelden dat het tijd was om terug te keren naar Nederland. En dan is er maar één club voor me. Als Ajax belt, is het niet moeilijk. Ik zei tegen mijn zaakwaarnemer: maak het maar rond. Binnen 24 uur was het geregeld. Als ik mijn terugkeer had kunnen uitstippelen, had ik het zo gedaan.”