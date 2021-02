Geschreven door Kevin Ligtvoet 11 feb 2021 om 00:02

Maarten Stekelenburg is tevreden met zijn wedstrijd tegen PSV. De 38-jarige doelman is blij dat hij nu de kans krijgt en minuten gaat maken, ondanks dat dat ten koste gaat van Andre Onana.

Natuurlijk baalt de keeper van de schorsing van zijn collega: “Naast een zeer goede doelman is Andre ook een geweldig persoon. We gaan hem zeker missen, op het veld en in de kleedkamer We moeten het doen met de spelers die we hebben. Ik heb natuurlijk lang niet gespeeld, maar ik verleer het niet zo snel. Met de ervaring die ik heb moet het goedkomen. Ik ken mijn rol.”

“De wedstrijd beviel me prima, altijd lekker als je wint. We zijn niet veel in de problemen gekomen en hebben goed verdedigd. Vooral de eerste helft was erg sterk van onze kant, maar ook na rust hebben we weinig weg gegeven, op wat gevaarlijke momenten na”, aldus de doelman tegenover ESPN.