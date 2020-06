Geschreven door Jessica Westdijk 22 jun 2020 om 15:06

Maarten Stekelenburg keert terug bij Ajax. De doelman speelde tussen 2002 en 2011 al voor Ajax en vertrok vervolgens naar AS Roma.

Via een aantal omzwervingen kwam de doelman bij Everton terecht, zijn huidige club. De inmiddels 37-jarige doelman tekent in Amsterdam een contract voor een jaar. Omdat het seizoen in de Premier League nog bezig is, gaat zijn contract wat later in dan normaal. De doelman ligt vanaf 1 augustus vast bij Ajax, tot 30 juni 2021.

Overmars geeft op Ajax.nl aan dat Ajax van plan is om Dominik Kotarski te gaan verhuren. Bovendien is nog onzeker of Andre Onana komend seizoen nog Ajacied is.