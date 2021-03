Geschreven door Jessica Westdijk 19 mrt 2021 om 12:03

Maarten Stekelenburg is terug in de selectie van Oranje. De doelman was jaren afwezig. Nu Andre Onana geschorst is, is hij de eerste doelman van Ajax en kwam hij plotseling weer in beeld. De andere keepers die opgeroepen zijn, zijn Jasper Cillessen en Tim Krul.

Naast Stekelenburg mogen ook Daley Blind, Ryan Gravenberch en Davy Klaassen zich melden. Gravenberch zou zijn debuut kunnen maken. In november mocht hij ook al aansluiten, maar maakte hij nog geen minuten.

Oranje start speelt komende week tegen Turkije, Letland en Gibraltar.