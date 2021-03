Geschreven door Jessica Westdijk 07 mrt 2021 om 20:03

Het kan zomaar gaan gebeuren: de rentree van Maarten Stekelenburg in Oranje. De 38-jarige doelman speelde in november 2016, toen Oranje met 3-1 van Luxemburg won, zijn laatste interland. Daarna speelde hij in clubverband nauwelijks meer en raakte hij ook bij Oranje uit beeld.

Nu is hij door de schorsing van Andre Onana plotseling de eerste doelman van Ajax en zat een rentree er al een klein beetje aan te maken. Op vrijdag 19 maart weet Stekelenburg of hij definitief bij de selectie zit. Oranje begint deze maand aan de kwalificatie voor het WK. Op 24 maart speelt het in Istanbul tegen Turkije, drie dagen later komt Letland op bezoek in de Johan Cruijff Arena.

Hieronder de volledige voorselectie van Oranje:

Keepers: Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Valencia), Joël Drommel (FC Twente), Tim Krul (Norwich City), Maarten Stekelenburg (Ajax).

Verdedigers: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Juventus), Kenny Tete (Fulham), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Internazionale), Owen Wijndal (AZ).

Middenvelders: Donny van de Beek (Manchester United), Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Pablo Rosario (PSV), Kevin Strootman (Genoa CFC), Tonny Vilhena (Krasnodar), Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanvallers: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Memphis Depay (Olympique Lyonnais), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Spartak Moskou), Calvin Stengs (AZ), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg)