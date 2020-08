Geschreven door Jordi Smit 03 aug 2020 om 17:08

© Proshots

Maarten Stekelenburg startte afgelopen zaterdag voor het eerst in negen jaar weer met Ajax aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De doelverdediger vertrok in 2011 naar AS Roma, maar is vanaf dit voetbaljaar weer op de toekomst te bewonderen.

Stekelenburg zag dat er weinig was veranderd sinds zijn vertrek. “Het gebouw is wat moderner geworden en de groep is wat anders, maar verder niets. Ik moet nog even wennen, maar ik ben absoluut blij dat ik terug ben”, reageert de Nederlandse doelman tegenover De Telegraaf. “Binnen deze selectie heb ik al met Daley Blind en Klaas Jan Huntelaar samengespeeld. Bovendien heb ik Donny (van de Beek, red.) meegemaakt bij het Nederlands elftal, maar verder moet ik m’n nieuwe teamgenoten nog leren kennen.”

De ervaren sluitpost zal ongetwijfeld hopen dat André Onana deze zomer vertrekt, zodat hij eventueel kan doorschuiven als eerste keeper. Aan de ochtendkrant wil Stekelenburg echter niets over de afspraken met directeur voetbalzaken Marc Overmars kwijt. “Met mij is daar niets over afgesproken, dus dan zien we wel.” Stekelenburg is naar eigen zeggen ook zeker nog niet bezig met het Nederlands elftal, dat in de zomer van 2021 op het EK actief is. “Ik ben pas net hier begonnen. We gaan gewoon eerst lekker trainen en dan zien we het allemaal wel.”