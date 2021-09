Geschreven door Jessica Westdijk 27 sep 2021 om 16:09

Ajax moet het al een tijdje stellen zonder Maarten Stekelenburg en dat zal ook tegen Besiktas het geval zijn, zo bevestigde Erik ten Hag op de persconferentie.

Waarschijnlijk zal Remko Pasveer daarom weer het doel verdedigen, hij was de afgelopen duels ook de vervanger van Stekelenburg. Of Stekelenburg komend weekend tegen FC Utrecht wel weer inzetbaar is, is nog de vraag.

Dinsdag is Davy Klaassen in ieder geval wel weer helemaal inzetbaar. Maar of hij ook zal starten, wilde Ten Hag niet kwijt.