Geschreven door Jordi Smit 07 mrt 2021 om 15:03

Maarten Stekelenburg keepte tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Groningen weer als vanouds. De doelman had een aantal goede reddingen, waardoor hij zijn ploeg meermaals op de been hield. Aan de enige tegentreffer van de wedstrijd kon Stekelenburg weinig doen.

Vlak voor rust had Stekelenburg de mooiste redding. Mohamed El Hankouri dook bij de tweede paal op, maar Stekelenburg weerde zijn kopbal. “Ik probeerde de voorzet in te schatten om te onderscheppen”, legt de doelman nuchter uit bij ESPN. “De voorzet was echter vervelend, waardoor de bal bij de tweede paal kwam. Ik denk dat ik de inzet uiteindelijk aardig pakte. Het belangrijkste is dat je positie kiest en je kant zo klein mogelijk houdt. Verder is het gewoon een reactie.” De ervaren sluitpost ontkent niet dat hij in een uitstekende vorm verkeert. “Ik zit inderdaad prima in mijn vel. Ik speel veel wedstrijden en die gaan prima, want we winnen bijna alles. Die lijn moeten we echter wel doortrekken.”

Normaliter hebben keepers langer nodig om in hun ritme te komen. “Ik kan alleen praten over hoe het nu gaat. Het is zo dat we heel veel wedstrijden spelen, waardoor ik er snel in kom. Ik heb inderdaad niet veel gespeeld, maar wél veel getraind. Daarin ben ik altijd fit geweest. Dat is mijn manier om te spelen zoals ik nu speel.” Stekelenburg speelde zondagmiddag onder toeziend oog van bondscoach Frank de Boer, die hem mogelijk meeneemt tijdens de volgende interlands. Met het EK voor de deur lijkt de doelman een serieuze kans te maken op een plaats in de selectie. “Het zou inderdaad mooi zijn als het zou gebeuren. Ik heb het inderdaad allemaal al een keer meegemaakt, maar ik wil het natuurlijk nog wel een keer meemaken. Ik weet niet wat Frank zoekt. Of hij gebeld heeft? Nee, nog niet.”