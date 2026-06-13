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Ajax historie & oud-spelers

Stekelenburg schat Oranje-kansen in: "Niet vanzelfsprekend"

Max
bron: ESPN
Maarten Stekelenburg
Maarten Stekelenburg Foto: © BSR Agency

Maarten Stekelenburg ziet Oranje dit WK niet zo snel in de finale komen. De voormalig Ajacied beseft dat er een aantal landen als grotere favoriet gelden. 

Zestien jaar geleden stond Stekelenburg zelf met Oranje op het WK. De doelman ontpopt zich tegen Brazilië tot volksheld. "Ik was totaal niet bezig met mezelf. Je hoopt natuurlijk dat je een goed toernooi speelt en een bijdrage kan leveren", blikt hij terug bij ESPN. "Achteraf gezien is dat toen mijn bijdrage geweest."

Tegen Brazilië zag het er 45 minuten niet goed uit, maar rust draaide het Nederlands elftal het helemaal om. "Je wist, zeker met het elftal dat wij hadden met de individuele klasse voorop, dat wij altijd wel een kans zouden creëeren", aldus Stekelenburg. "Het was nooit dat ik dacht: het is klaar, het is over."

Oranje ging in Zuid-Afrika uiteindelijk in de finale strijdend ten onder tegen Spanje. "Uiteindelijk waren we als team bezig om een prestatie neer te zetten. Dat is bijna gelukt", beseft Stekelenburg. "Maar bijna telt niet in het voetbal."

Kan Oranje dit WK opnieuw een finale halen? "Ik zou ze niet bij de top-top-favorieten zetten, maar altijd wel een outsider", oordeelt Stekelenburg. "Maar in principe is het niet vanzelfsprekend dat wij een finale spelen of eventueel winnen. Ze gaan er in ieder geval heen om het toernooi te winnen."

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