Geschreven door Idse Geurts 09 mei 2022 om 09:05

Alfred Schreuder vertrekt na dit seizoen bij Club Brugge. Dit meldt NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg bij Studio Voetbal. Hierdoor lijkt de kans erg groot dat Schreuder de nieuwe trainer van Ajax wordt. De Nederlander is de laatste weken al vaker genoemd, maar vanwege huidige contract bij Club Brugge leek Schreuder onhaalbaar. Nu de oefenmeester naar verluidt vertrekt bij de Belgische topclub, ligt de weg naar Ajax echter open.

Bij Studio Voetbal kreeg Stekelenburg de vraag wat de huidige situatie van Schreuder was. Hierop antwoordde de verslaggever: “We zijn richting onze Belgische bronnen gaan bellen. Het verhaal is dat het bevestigd is dat hij volgend jaar niet de trainer van Club Brugge gaat zijn. Het is opvallend dat die mededeling vanuit Schreuder richting de club gedaan is. Het betekent min of meer dat de weg vrij is.”

Schreuder staat sinds januari van dit jaar aan het roer bij Club Brugge. De Nederlander doet het zeker niet onverdienstelijk en staat nu op de eerste plaats in de Belgische competitie. Toch lijkt de oefenmeester Brugge te willen verlaten voor Ajax. Hoewel Schreuder in België nog een contract heeft tot 2023, kan deze worden afgekocht voor anderhalf miljoen euro. Hier lijkt Ajax ook aan te willen voldoen.