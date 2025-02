Stekelenburg steunt Farioli: "Heel veel mensen waren verbaasd"

"In principe is het bij Ajax dezelfde laatste lijn als vorig seizoen, met één verandering: de keeper...", vertelt Maarten Stekelenburg, die twee jaar samen met Pasveer speelde, in gesprek met de NOS. "Heel veel mensen waren verbaasd dat hij aan het begin van het seizoen onder de lat kwam te staan, maar ik vond het niet vreemd. Ik denk dat mensen over zijn leeftijd vielen, maar je moet bij Ajax resultaten halen en daarvoor kiest een trainer gewoon zijn beste spelers."

Volgens Stekelenburg maakt Pasveer het verschil in de coaching van de achterhoede. "Uit ervaring weet ik dat verdedigers coaching van de doelman heel prettig vinden, het leidinggeven aan de laatste lijn", stelt hij. "Het gaat echt om het coachen vóórdat een situatie gevaarlijk wordt. Ajax krijgt dit seizoen niet alleen minder goals tegen, maar ook veel minder kansen tegen. En dat komt ook door de coaching."