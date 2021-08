Geschreven door Jessica Westdijk 13 aug 2021 om 13:08

Maarten Stekelenburg heeft besloten een punt te zetten achter zijn carrière als international bij Oranje. De Ajax-doelman heeft bondscoach Louis van Gaal laten weten dat hij zich niet langer beschikbaar stelt. Van Gaal maakte vrijdag zijn voorlopige selectie voor de komende drie WK-kwalificatiewedstrijden tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije bekend.

Stekelenburg debuteerde in 2004 in Oranje tegen Liechtenstein en kwam in totaal tot 63 interlands. Na jaren afwezigheid bij Oranje, sloot hij in 2020 weer aan en was hij uiteindelijk de eerste doelman van Oranje op het EK van dit jaar.

“Ik word volgende maand 39 jaar oud en voor mij is het belangrijk om tijdens de internationale weekenden mijn rust te pakken. Ik kijk terug op een prachtige tijd bij Oranje”, zo vertelt hij op de website van Ajax over zijn keuze.