Stekelenburg weet meer over Garcia: "Zij is overleden in 2022"

Jeroen Stekelenburg heeft zondagavond bij Studio Voetbal tekst en uitleg gegeven over de achtergrond van Oscar Garcia, die volgens NOS-verslaggever Arno Vermeulen in het verleden al zes keer ontslagen was. Stekelenburg erkent echter dat de situatie iets anders in elkaar zit.

“Als je wat dieper in zijn trainersloopbaan duikt… Die begon bij Maccabi Tel Aviv onder Jordi Cruijff, die hem daarheen haalde. Daar is hij kampioen geworden", blikt hij terug. “Hij heeft in zijn beginjaren met Salzburg tweemaal de dubbel gewonnen in Oostenrijk. En daarna, als je heel feitelijk kijkt hoelang hij bij clubs heeft gezeten, is dat vaak inderdaad best wel kort geweest. Dat is ook omdat hij een aantal keer in aanvaring is gekomen met de clubleiding", aldus Stekelenburg.

"Ik was vrijdag bij zijn persconferentie. Daarop zei hij ook dat hij eigenwijs is, dat hij vaak zijn eigen koers vaart en het niet schuwt om het oneens te zijn met de leiding van een club", vervolgt hij. “Maar er speelt één ander ding en dat is dat zijn dochter heel erg ziek is geweest vanaf 2014 tot 2022. Dat heeft hij uit de publiciteit gehouden, maar dat heeft ook wel ertoe geleid dat hij af en toe heel kort bij een club aan de gang is geweest", constateert Stekelenburg.

"Zij is overleden in 2022”, weet hij. "En ja, er zijn ook wel wat smetjes op dat cv. De beginjaren waren heel veelbelovend, maar hij is in Frankrijk (bij Stade Reims, red.) twee keer vroegtijdig vertrokken, in België (bij OH Leuven, red.) is hij vroegtijdig vertrokken en in Mexico (bij CD Guadalajara, red.) ook. Ja, dat heeft elke keer wel weer een beetje een andere reden", besluit Stekelenburg over de opmerkelijke carrière van Ajax-trainer Oscar Garcia.