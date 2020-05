Geschreven door Jessica Westdijk 18 apr 2020 om 12:04

Onlangs werd het Ajax-shirt van 1971-1973 door France Football al uitgeroepen tot het mooiste shirt ooit. Nu is er ook in Nederland een verkiezing en iedereen kan stemmen.

De Eredivisie is een campagne begonnen om op zoek te gaan naar het mooiste Eredivisie-shirt ooit. Je kunt stemmen op de alle shirts waarmee in de Eredivisie is gespeeld. Dat betekent dat er voor Ajacieden flink wat te kiezen valt, het assortiment gaat terug tot in de jaren ’50 en je mag maar op maximaal 3 shirts stemmen. Bekijk hier alle Ajax-shirts en stem.

Fan van de shirts van dit seizoen? Ze zijn nu te koop met hoge kortingen!