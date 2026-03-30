Stentler: "Daarin heeft Ajax ook wel klein beetje geluk gehad"

De titelstrijd in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie is spannender dan ooit. Met nog vijf duels te gaan, staat de top vier slechts twee punten uit elkaar. PSV Vrouwen is momenteel de koploper.

De Eindhovenaren staan op 41 punten. "Zeker na de winterstop staat het bij PSV gewoon echt goed", zegt Leonne Stentler tegenover de NOS. "Met Janice Cayman en Sisca Folkertsma naast elkaar in de verdediging, die veel rust en ervaring brengen." Of dat genoeg is voor de titel? "PSV wordt steeds stabieler, maar soms is het nog wel te veel kielekiele."

Regerend landskampioen FC Twente volgt op 40 punten. "Inmiddels maak ik me een klein beetje zorgen om Twente", is de oud-international eerlijk. Dat komt omdat FC Twente in de laatste wedstrijden niet wisten te winnen van Ajax en Feyenoord. "Twente is voor mij nog wel de grote favoriet. Het is allemaal dichter bij elkaar komen te liggen, maar als het om onderlinge duels gaat, zijn zij nog steeds de beste."

Ajax is de nummer drie, met 39 punten. De Amsterdammers zijn ongeslagen in de duels met PSV, FC Twente en Feyenoord. "Maar Feyenoord miste tegen Ajax in de laatste minuut een penalty, en van PSV wonnen ze door een enorme blunder in de 96ste minuut", weet ook Stentler. Daarin hebben ze ook wel een klein beetje geluk gehad. Maar misschien is dat wel het geluk van de kampioen."

Feyenoord heeft 36 punten. De Rotterdammers staan op plek vier. "Trainer Jessica Torny moet vorig seizoen nog wel eens naar de bank hebben gekeken en gedacht: Wie ga ik nu dan brengen?", denkt Stentler. "Maar nu kan ze echt nog kwaliteit brengen. Ze hebben echt stappen gemaakt in de selectie. Of ze de titel kunnen winnen weet ik niet, maar ze hebben er in ieder geval invloed op."