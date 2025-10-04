Stentler duidelijk: "Zij zijn meer verantwoordelijk dan Heitinga"

"Structuurloos," zegt Stentler tegen de NOS. "Het plan van Farioli was wel duidelijk. Realistisch voetbal, misschien niet het Ajax-voetbal waar veel mensen op hoopten, maar het werkte wel. Ze zijn er bijna kampioen mee geworden. Hij wordt nu vervangen door een onervaren coach die eigenlijk een onmogelijke opdracht heeft. Hij zou weer het Ajax-voetbal moeten brengen, avontuurlijk voetbal. En dat moet hij doen met spelersmateriaal en een aankoopbeleid dat het eigenlijk niet realistisch maakt."

Valt Heitinga veel te verwijten? "Tactisch kun je hem zeker iets verwijten. Maar eigenlijk zou je moeten kijken naar Marijn Beuker of Alex Kroes, die hem hebben aangesteld. Die zijn daarin meer verantwoordelijk dan Heitinga. Kijk je naar de komende wedstrijden — Sparta-uit, Chelsea-uit, AZ, FC Twente-uit — dan is dat geen makkelijk programma. De druk neemt alleen maar toe. Dat merk je bij elke vraag op de persconferentie. Het is moeilijk die druk weg te houden, en dat wordt alleen maar erger als de resultaten uitblijven," aldus Stentler.