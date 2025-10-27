Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Stentler hard: "Het hoort bij de puinzooi die Ajax mag heten"

Arthur
bron: NOS Studio Voetbal
Leonne Stentler
Leonne Stentler Foto: © BSR Agency

John Heitinga heeft gereageerd op het veelbesproken interview dat hij gaf aan ESPN voorafgaand aan het Eredivisie-duel van Ajax tegen FC Twente. De trainer uitte zijn frustratie over het artikel van de sportzender, dat volgens hem weinig klopt over de situatie bij de Amsterdammers.

Leonne Stentler vindt dat Heitinga hiermee misschien niet de slimste zet heeft gedaan: "Het hoort bij de puinzooi die Ajax mag heten. Je merkt toch dat als zoiets groots staat te gebeuren, dan willen sommigen hun straatje schoonvegen."

"Als je Heitinga voor de wedstrijd bij ESPN hoorde, dan denk ik niet dat het slim is om zo de nadruk erop te leggen na afloop. Zeker als je communicatief niet zo vaardig bent en niet authentiek overkomt", besluit Stentler bij NOS Studio Sport.

