Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Stentler kijkt naar Ajacied: "Hij zegt ook dat het lastig is"

Arthur
bron: Studio Voetbal
Leonne Stentler
Leonne Stentler Foto: © Orange Pictures

Wout Weghorst staat de afgelopen weken volop in de belangstelling in Nederland. Na het duel tussen FC Twente en Ajax kwamen zijn prestaties en reacties weer volop ter sprake.

Leonne Stentler vertelde bij Studio Voetbal over de situatie van Weghorst: "Dat erkent Weghorst ook. Hij zegt ook dat het lastig is en dat is heel logisch als heel Nederland over je heen valt na een wedstrijd. Hij zegt ook: 'zo ben ik', en helaas hoort dat er dan bij."

Stentler analyseerde ook de tactiek van Ajax: "Ajax heeft sinds kort zonedekking, maar dat ging de eerste helft dramatisch. FC Twente kon over de rechterflank steeds de gang gaan en dat komt doordat McConnell en Sutalo niet goed in die zones terechtkwamen, want ze durfden niet door te stappen. Zerrouk heb ik echt wel honderd keer op zo'n manier aangespeeld zien worden, de communicatie was er niet."

Heitinga voerde wijzigingen door. "Dan zie je dat na rust Taylor en Baas die posities gaan invullen en die deden dat veel scherper. Ze hebben communicatie met elkaar en schuiven door, zij snappen waar de gevarenzone is en het stond veel beter. Ze kwamen ook vlammend de kleedkamer uit", besluit hij.

Gerelateerd:
Francesco Farioli

"Farioli had gewoon een veel betere selectie dan John Heitinga"

0
John Heitinga

"Heitinga begint gelukkig een beetje op Louis van Gaal te lijken"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René Wagelaar

René Wagelaar kijkt naar Ajax: "Dat is net de extra kwaliteit"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek haalt uit naar Ajacied: "Hij is overacting en niet echt"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek over Heitinga: "Het is de vraag of hij dat heeft gedaan"

0
Kenneth Taylor

Kenneth Taylor: "Zijn boos op elkaar geworden in de kleedkamer"

0
James McConnell in actie tegen Chelsea

"James McConnell komt niet uit de koker van de Ajax-scouting"

0
John Heitinga

'Heitinga misbruikte Moro': "Is de scouting een doorn in het oog"

0
Wout Weghorst

"Circus Weghorst wordt een pandemonium die zijn weerga niet kent"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 10 18 25
2 PSV 10 16 25
3 AZ 10 10 21
4 Ajax 10 6 19
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd