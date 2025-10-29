Stentler kijkt naar Ajacied: "Hij zegt ook dat het lastig is"

Leonne Stentler vertelde bij Studio Voetbal over de situatie van Weghorst: "Dat erkent Weghorst ook. Hij zegt ook dat het lastig is en dat is heel logisch als heel Nederland over je heen valt na een wedstrijd. Hij zegt ook: 'zo ben ik', en helaas hoort dat er dan bij."

Stentler analyseerde ook de tactiek van Ajax: "Ajax heeft sinds kort zonedekking, maar dat ging de eerste helft dramatisch. FC Twente kon over de rechterflank steeds de gang gaan en dat komt doordat McConnell en Sutalo niet goed in die zones terechtkwamen, want ze durfden niet door te stappen. Zerrouk heb ik echt wel honderd keer op zo'n manier aangespeeld zien worden, de communicatie was er niet."

Heitinga voerde wijzigingen door. "Dan zie je dat na rust Taylor en Baas die posities gaan invullen en die deden dat veel scherper. Ze hebben communicatie met elkaar en schuiven door, zij snappen waar de gevarenzone is en het stond veel beter. Ze kwamen ook vlammend de kleedkamer uit", besluit hij.