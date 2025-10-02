Stentler kritisch: "Heitinga heeft een onmogelijke opdracht"

Na de pijnlijke 4-0 nederlaag tegen Olympique Marseille is er sprake van een crisis bij Ajax. Volgens oud-international en huidig analist Leonne Stentler ligt de kern van de problemen niet alleen bij trainer John Heitinga, maar vooral bij de beleidsmakers.

"Structuurloos", zo omschrijft Stentler bij de NOS het spel van Ajax dit seizoen. Ze ziet drie oorzaken. Daarbij wijst ze naar het besluit om afscheid te nemen van Francesco Farioli. "Zijn plan was wel duidelijk. Realistisch voetbal. Misschien niet het Ajax-voetbal waar veel mensen op hoopten. Maar goed, het werkte wel. Ze zijn bijna kampioen geworden."

Ajax koos echter voor Heitinga. "Een onervaren coach met eigenlijk een onmogelijke opdracht, want hij zou dan wel weer het Ajax-voetbal moeten brengen. Dat moet hij dan doen met spelersmateriaal, met aankoopbeleid, wat er eigenlijk voor zorgt dat dat niet realistisch is."

De vraag is in hoeverre Heitinga zelf blaam treft. Stentler vindt van niet in eerste instantie: "Als je kijkt naar het tactische, natuurlijk. Daar kun je naar kijken. Maar eigenlijk zou je moeten kijken naar een Marijn Beuker en een Alex Kroes, die hem aanstellen. Zij zijn daarin meer verantwoordelijk dan een Heitinga."

De analist verwacht bovendien dat de druk op Ajax de komende weken verder zal toenemen, gezien het zware programma: "Sparta-uit, Chelsea-uit, AZ-thuis en FC Twente-uit. Dat is geen lekker programma. Die druk neemt alleen maar toe. Dat merk je natuurlijk overal."

Volgens Stentler wordt het voor Heitinga lastig om onder die omstandigheden rustig te werken. "Iedere vraag die tijdens elke persconferentie wordt gesteld, de fans die andere wensen hebben. Het is moeilijk om die druk weg te houden. Dat gaat natuurlijk alleen maar erger worden als de resultaten niet komen."