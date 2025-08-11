TransferPioniers
"Hakim Ziyech terug naar Ajax? Die club heeft wel behoefte aan hem"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Stentler niet bij Studio Sport, NOS gooit programma op de schop

Amber
bron: Algemeen Dagblad
Leonne Stentler
Leonne Stentler Foto: © BSR Agency

Leonne Stentler ontbrak zondagavond bij NOS Studio Sport. Het zal niet de eerste keer zijn dat de oud-international niet te zien is in het programma: de NOS voert veranderingen door in NOS Studio Sport.

Presentator Gert van 't Hof ontbrak zondagavond vanwege vakantie. Ook Stentler had nog vakantie, maar zal sowieso minder vaak te zien zijn. Dat bevestigt de NOS tegenover het AD. "Over het algemeen zullen we dit seizoen wat meer rouleren tussen onze analisten en programma’s op zondagavond", zo klinkt het.

Dat betekent dat analisten als Ibrahim Afellay en Theo Janssen, die zondag te zien was op de plek van Stentler, vaker aanschuiven. Overigens gaat het programma er ook anders uit zien: de analisten staan niet langer bij en scherm, maar staan naast de presentator aan een desk. Die keuze is gemaakt om de analyses ‘logischer en natuurlijker’ te laten overkomen.

Zondagavond was de nieuwe setting al voor het eerst te zien. Toen presenteerde Rivkah op het Veld de uitzending en stond Janssen naast haar.

Jorrel Hato voor Chelsea

"Het is triest dat Hato nooit voor Feyenoord heeft gespeeld"

Calvin Twigt

Go Ahead Eagles-middenvelder mist duel met Ajax door schorsing

Video’s
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

Jorrel Hato

'Jorrel Hato zet laatste stap voor tekenen contract bij Chelsea'

zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
# Team GS DS P
7 FC Volendam 1 0 1
8 SC Heerenveen 1 0 1
9 AZ 0 0 0
10 Ajax 0 0 0
11 FC Utrecht 0 0 0
12 Heracles Almelo 0 0 0
13 Telstar 0 0 0
