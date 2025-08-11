Stentler niet bij Studio Sport, NOS gooit programma op de schop

Leonne Stentler ontbrak zondagavond bij NOS Studio Sport. Het zal niet de eerste keer zijn dat de oud-international niet te zien is in het programma: de NOS voert veranderingen door in NOS Studio Sport.

Presentator Gert van 't Hof ontbrak zondagavond vanwege vakantie. Ook Stentler had nog vakantie, maar zal sowieso minder vaak te zien zijn. Dat bevestigt de NOS tegenover het AD. "Over het algemeen zullen we dit seizoen wat meer rouleren tussen onze analisten en programma’s op zondagavond", zo klinkt het.

Dat betekent dat analisten als Ibrahim Afellay en Theo Janssen, die zondag te zien was op de plek van Stentler, vaker aanschuiven. Overigens gaat het programma er ook anders uit zien: de analisten staan niet langer bij en scherm, maar staan naast de presentator aan een desk. Die keuze is gemaakt om de analyses ‘logischer en natuurlijker’ te laten overkomen.

Zondagavond was de nieuwe setting al voor het eerst te zien. Toen presenteerde Rivkah op het Veld de uitzending en stond Janssen naast haar.