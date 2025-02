Stentler onder de indruk: "Lijkt een echte Ajax-speler te zijn"

Remko Pasveer moest zondag op het laatste moment afhaken. Francesco Farioli koos er vervolgens voor om Matheus onder de lat plaats te laten nemen. "Hij maakte een hele goede indruk", is Stentler bij NOS Studio Sport Eredivisie lovend over de Ajax-debutant. "Voor zover je dat kunt stellen op basis van één wedstrijd, lijkt hij een echte Ajax-keeper te zijn. Hij heeft gogme en lef."

Stentler toont vervolgens ook enkele beelden van Matheus. "Hij blijft tot nu toe in iedere situatie rustig. Hij zag de ruimte en heeft een goede pass in de benen", zag de oud-voetbalster, die een actie er specifiek uitpikt. Matheus kapte in de 67e minuut een Go Ahead-speler uit. "Hij neemt de bal niet al te best aan, maar heeft daarna wel alle rust in de verwerking."

"Ja, dit doet hij gedurfd. Met lef", vindt ook presentator Gert van 't Hof.