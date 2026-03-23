Stentler openbaart schokkende statistiek Ajax: "Laagste ooit"

Leonne Stentler heeft zich zondag niet laten overtuigen door het optreden van Ajax in De Klassieker tegen Feyenoord (1-1). De oud-voetbalster uitte in Studio Voetbal stevige kritiek op de ploeg van trainer Óscar García en wees daarbij onder meer op een opvallende statistiek van Wout Weghorst.

In De Kuip kwamen Feyenoord en Ajax niet verder dan een gelijkspel. De Amsterdammers namen kort na rust de leiding via een afstandsschot van Sean Steur, maar zagen Feyenoord in de slotfase langszij komen door een benutte strafschop van Jakub Moder. Volgens Stentler was het optreden van Ajax ondermaats. "Het viel echt tegen. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Dat blijkt maar weer", doelde ze op de 4-0 overwinning van vorige week tegen Sparta Rotterdam bij het debuut van García. "Het was angstig, het was slordig."

Om haar punt te onderstrepen, haalde Stentler een situatie uit de eerste helft aan. In de 39ste minuut kreeg Mika Godts de bal centraal op zo’n veertig meter van het doel van Feyenoord. "De bal gaat van stationnetje naar stationnetje… Iedereen raakt de bal minstens drie keer, voordat deze naar het volgende stationnetje gaat. Er worden geen mensen overgeslagen. Zo kun je een tegenstander natuurlijk niet kapot spelen."

Tot slot wees Stentler op de cijfers van Weghorst, die in de spits de voorkeur kreeg boven Kasper Dolberg en na 55 minuten werd gewisseld. “Drie van zijn twaalf passes zijn maar aangekomen. Dat is de laagste passnauwkeurigheid ooit van een Ajacied sinds ze dit meten (vanaf het seizoen 2008/09, red.). Ajax had heel weinig aan hem.”