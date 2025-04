Stentler uit kritiek op Farioli: "Wat me verbaast aan hem is..."

Leonne Stentler heeft in NOS Studio Sport Eredivisie flinke kritiek geuit op Francesco Farioli. Ze is van mening dat de trainer niet meer om Wout Weghorst heen kan.

Tegen Sparta wist Ajax in eigen huis dure punten te verspelen. Brian Brobbey begon in de basis, maar kon geen potten breken, terwijl Weghorst met zijn invalbeurt wel wat teweeg bracht. "Wat me vooral opvalt en verbaast is dat Farioli blijft vasthouden aan Brobbey in de basis. Het verschil met Weghorst is zó groot", luidt de eerste reactie van Stentler. "Je kunt misschien zeggen: Brobbey moet vanwege een mogelijke transfer zijn marktwaarde hoog houden en veel spelen. Maar het is wat mij betreft niet meer te verkopen om met hem te starten als je kampioen wil worden en Weghorst de finisher te laten zijn."

"De spelers in het veld lijken ook meer geloof erin te hebben als Weghorst binnen de lijnen staat", vervolgt Stentler. "Natuurlijk moet je rekening houden met de fase waarin iemand meespeelt. Maar los van wat je met het blote oog allemaal ziet, zie je het ook terug in de statistieken. Weghorst had twee keer zoveel balcontacten. Weghorst won al zijn kopduels, Brobbey maar de helft van zijn kopduels. En dat in minder tijd op het veld, hè."