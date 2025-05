Stentler waarschuwt Ajax-supporters: "PSV gaat winnen van Sparta"

Ajax speelde woensdagavond met 2-2 gelijk op bezoek bij FC Groningen, terwijl PSV in eigen huis wel overtuigend wist te winnen van Heracles Almelo: 4-1. De club uit Eindhoven is daardoor nu de koploper van de Eredivisie en Leonne Stentler ziet dat niet meer veranderen in de laatste speelronde.

“Het mislopen van de titel zal een smet zijn op het seizoen en het cv van Farioli, maar als je de emotie loslaat, is het duidelijk dat kampioen worden met deze selectie simpelweg niet realistisch was", vertelt ze op de website van Het Parool. “PSV gaat zondag winnen van Sparta, Ajax kan dat niet meer omdraaien. Het is de vraag of de Ajaxselectie beschadigd zal zijn als de titel wordt misgelopen", beseft Stentler.

"Dat blijft moeilijk te zeggen", vervolgt ze. "Als de grootste teleurstelling is gezakt, kunnen spelers denk ik nog best trots zijn op waar ze vandaan zijn gekomen. Ik zie het vooral als een positief en bijzonder seizoen. Farioli heeft rust gebracht in een groep en club die in crisis verkeerde", aldus Stentler, die hoopt dat de Ajax-supporters realistisch blijven. “Er ontstond door de ruime voorsprong hoop bij de fans, waardoor de teleurstelling logisch is. Farioli heeft van een team vol teleurstellingen een ploeg gemaakt die tot het eind meedeed om de titel, en dat is knap. Dat moeten mensen ook beseffen.”