Stentler wijst Ajax-uitblinker aan: "Was daarin zó belangrijk"

Francesco Farioli had een aantal wijzigingen aangebracht in zijn ploeg. "Brobbey was geschorst en Weghorst nog niet fit genoeg. Dan denk je: waarom hebben ze Akpom al laten gaan? Maar met Konadu in de spits ging het ogenschijnlijk makkelijk", analyseert Stentler in NOS Studio Sport Eredivisie. "Klaassen was daarin zó belangrijk. Hij speelde in de rol van Henderson. Hij was altijd op de goede plek. Met zoveel wisselingen zijn zulke spelers de ruggengraat van je elftal."

Bij NAC Breda zorgde een keeperswissel voor verbazing. Roy Kortsmit kreeg de voorkeur vanwege tactische redenen, maar gaf klungelig een strafschop weg. "Hoefkens zette hem erin vanwege zijn lange bal en dan haalt hij zulke capriolen uit als je hem lang moet geven. Dat is ongelooflijk zuur", oordeelt Stentler. "Het was een rare keuze van Hoefkens."