Stentler wijst Ajax-uitblinkers aan: "Deed dat ontzettend goed"

Ajax won met 4-0 van de bezoekers uit Almelo. "De middenvelders van Ajax waren voor mij alle drie de uitblinkers van de wedstrijd. Het was goed in balans", vertelt Stentler in NOS Studio Sport Eredivisie. "Klaassen voerde de rol van Henderson echt ontzettend goed uit. Afgelopen donderdag (tegen Union SG red.) in Europa deed hij dat ook goed."

Fitz-Jim is volgens Stentler 'de kilometervreter'. "Hij zoekt altijd diepte om de bal te kunnen krijgen, maar nog vaker om ruimte te maken voor zijn medespelers. Het is heerlijk als je zulke lopende middenvelders om je heen hebt", legt de voormalig profvoetbalster uit. "Berghuis doet dat ook en liet ook de passjes zien waarmee hij kan strooien."